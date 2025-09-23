Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:00

Раскрыто, откуда ВСУ запустили дроны на Москву

SHOT: дроны на Москву были запущены из Львовской и Ровенской областей Украины

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Основной удар по Москве и Подмосковью был нанесен дронами, запущенными с Западной Украины, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Беспилотники двигались к городу из Львовской и Ровенской областей малыми группами по 2–4 аппарата, в отличие от прежней тактики ВСУ, когда запускались десятки дронов одновременно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным журналистов, часть аппаратов уничтожается на границе, однако с вечера предыдущего дня в столичном регионе сбито 44 дрона. Канал отмечает, что атака может продолжиться в ближайшее время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 34 беспилотника в ходе продолжительной атаки на город. Подсчет велся с вечера 22 сентября до утра 23 сентября. В рамках последнего удара украинских дронов были уничтожены еще два аппарата.

Кроме того, журналист Александр Коц сообщил, что массированная атака украинских дронов на Москву совпала с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Он считает, что удар носил пропагандистский характер и был направлен на демонстрацию возможностей Киева Западу.

