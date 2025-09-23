В России раскрыли истинную цель налета украинских БПЛА на Москву Журналист Коц связал налет БПЛА на Москву с визитом Зеленского в США

Массированный налет украинских беспилотников на Москву был приурочен к визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорк, заявил журналист Александр Коц в Telegram-канале. По его мнению, целью атаки был пропагандисткий жест, призванный продемонстрировать Западу возможности Украины, однако система ПВО столицы успешно отразила удар.

Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу. Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы, — высказался журналист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников в ходе ночного налета на столицу. Первое уведомление он опубликовал в 01:39, после чего оперативно информировал о ликвидации еще нескольких целей — сначала одной, затем двух и позже трех аппаратов. До этого в течение вечера градоначальник докладывал о нейтрализации в общей сложности 20 воздушных целей, которые сбивали поодиночке и группами.

Кроме того, стало известно о применении ВСУ при атаке на Москву и область беспилотников FP-1, снаряженных поражающими элементами для увеличения ущерба инфраструктуре. Внутри взрывчатки одного из сбитых аппаратов обнаружили осколочные элементы, а часть дронов не поддалась опознанию, так как от них остались лишь угли. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.