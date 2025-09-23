Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:03

Политолог допустил сценарий цветной революции в одной из европейских стран

Политолог Кошкин: 28 сентября в Молдавии может начаться цветная революция

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Молдавии может быть спровоцирован классический сценарий цветной революции 28 сентября после подведения итогов парламентских выборов, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он пояснил, что первый этап таких протестов обычно включает в себя выход недовольной оппозиции на улицы, волнения и захват административных зданий.

Это классический вариант цветной революции, когда во время выборной кампании оппозиционная сторона, недовольная итогами, выходит на улицы, и начинаются волнения, захват административных зданий и приход к власти. Но это первый этап протестного движения. Затем вводятся войска, которые должны укрепить статус действующей власти. И такое развитие событий действительно может произойти в Молдавии 28 сентября после парламентских выборов, — высказался Кошкин.

Он отметил, что в молдавском контексте ввод войск может быть осуществлен румынской стороной. Политолог добавил, что альтернативным, но не менее тревожным сценарием может стать развертывание полноценного вооруженного противостояния между силами безопасности и протестующими.

Если после возможных протестов в Молдавии в страну введет войска Румыния, то не исключена и аннексия. То есть произойдет расширение Румынии. Возможен и другой сценарий, при котором будет развернуто вооруженное противостояние. Пока это лишь прогнозы, будем следить за ситуацией. На данный момент ясно лишь одно: оппозиционные силы вряд ли на весьма мягких и бесконфликтных основах изменят властную структуру, — резюмировал Кошкин.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что страны Евросоюза планируют отыграться на «маленькой» Молдавии, так как опасаются прямого столкновения с Россией. Кроме того, как подчеркивается, самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма.

