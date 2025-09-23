Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году Экономист Проданова: в 2026 году выгодно брать отпуск в июле

В 2026 году выгодно брать отпуск в июле, так как в этом месяце 23 рабочих дня, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнула, что при составлении графика отпусков стоит обращать внимание на месяцы, в которых больше рабочих дней.

Чем больше рабочих дней приходиться на тот или иной месяц, тем на более весомую сумму отпускных вы можете рассчитывать. В 2026 году фаворитом по количеству рабочих дней в месяце является июль, а это целых 23 рабочих дня, — пояснила она.

Кроме того, выгодными месяцами для ухода в отпуск являются апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в них по 22 рабочих дня, уточнила экономист. При этом в январе и мае можно присоединить несколько отпускных дней к праздничным выходным.

Ранее замглавы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил, что ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудников российских компаний и предприятий должен быть продлен. Продолжительность отпуска должна увеличиться с нынешних 28 календарных дней до 35 дней в году.