Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе

Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе Sputnik Mundo: 105-летняя итальянка отметила день рождения на работе

105-летняя итальянка Летиция Галли отметила день рождения на работе, сообщило агентство Sputnik Mundo. Женщина является руководителем обувной фабрики, основанной в 1926 году.

Как отметило агентство, женщина возглавила фабрику отца в 1939 году. В годы Второй мировой войны ей удалось укрепить позиции компании.

Несмотря на то что с 2005 года процессами в организации руководят ее родственники, она по-прежнему остается частью команды. Галли отметила, что не собирается уходить с работы, так как она помогает ей поддерживать социальные связи.

Ранее 105-летний житель американского штата Огайо Джо Спурио заявил, что употребление чеснока и оливкового масла помогло ему прожить дольше. По его словам, важную роль в крепком здоровье также сыграла любовь родителей и жены. В настоящее время Спурио живет в Либерти, он старается часто заниматься спортом и ходит в бассейн.

До этого гериатр Антон Наумов заявил, что образ жизни людей в странах, славящихся количеством долгожителей, имеет ряд схожих черт. По его словам, люди в таких регионах много двигаются в рамках естественной повседневной активности.