105-летний американец раскрыл секреты долголетия

Употребление чеснока и оливкового масла помогло жить долго, заявил 105-летний житель американского штата Огайо Джо Спурио. По его словам, которые приводит телеканал WYTV, важную роль в крепком здоровье также сыграла любовь родителей и жены.

Скажу, что [нужно есть] чеснок и оливковое масло, — отметил Спурио.

Американец родился в 1920 в Нью-Касле. Во время Второй мировой войны он прослужил два года в армии, после этого долго работал учителем в школе. В настоящее время Спурио живет в Либерти, он старается часто заниматься спортом и ходит в бассейн.

Ранее ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко заявил, что ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых, а также онкологических заболеваний может способствовать увеличению продолжительности жизни до 120 лет. Он отметил, что в сфере здравоохранения основным вызовом является снижение смертности от указанных заболеваний.

До этого гериатр Антон Наумов заявил, что образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт. По его словам, люди в таких регионах много двигаются в рамках естественной повседневной активности.