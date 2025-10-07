Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:53

105-летний американец раскрыл секреты долголетия

WYTV: 105-летний американец назвал употребление чеснока причиной долголетия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление чеснока и оливкового масла помогло жить долго, заявил 105-летний житель американского штата Огайо Джо Спурио. По его словам, которые приводит телеканал WYTV, важную роль в крепком здоровье также сыграла любовь родителей и жены.

Скажу, что [нужно есть] чеснок и оливковое масло, — отметил Спурио.

Американец родился в 1920 в Нью-Касле. Во время Второй мировой войны он прослужил два года в армии, после этого долго работал учителем в школе. В настоящее время Спурио живет в Либерти, он старается часто заниматься спортом и ходит в бассейн.

Ранее ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко заявил, что ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых, а также онкологических заболеваний может способствовать увеличению продолжительности жизни до 120 лет. Он отметил, что в сфере здравоохранения основным вызовом является снижение смертности от указанных заболеваний.

До этого гериатр Антон Наумов заявил, что образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт. По его словам, люди в таких регионах много двигаются в рамках естественной повседневной активности.

США
долгожители
секреты
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков
Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.