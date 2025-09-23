Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:18

Песков оставил без ответа вопрос о строительстве энергоблоков в Иране

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможную подготовку соглашения о строительстве новых энергоблоков в Иране. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля ответил, что не будет вдаваться в подробности по данной теме.

Нет, в детали я не хотел бы вдаваться и не буду, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о заморозке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после голосования в ООН по санкциям против Тегерана. Причиной такого шага названы действия европейских стран. Конкретные сроки реализации решения пока не сообщаются.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не видит оснований для продления санкционных ограничений Совета Безопасности ООН в отношении Ирана. После голосования по резолюции о невозобновлении рестрикций дипломат подчеркнул, что все ограничения должны быть прекращены.

Американский министр энергетики Крис Райт на пленарном заседании 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что США настаивают на полном свертывании Ираном своей ядерной программы и ликвидации всех объектов по обогащению урана. По его словам, отсутствие прозрачности со стороны Тегерана в работе с агентством и наращивание ядерного потенциала являются недопустимыми.

