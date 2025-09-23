Атака ВСУ на Москву 23 сентября: сколько сбили БПЛА, где были удары, жертвы

Атака беспилотников ВСУ на Москву продолжается более 14 часов. Сколько БПЛА сбито, где были попадания, падения обломков, взрывы, сколько жертв?

Сколько БПЛА сбили во время атаки ВСУ на Москву

По данным Минобороны РФ, 23 сентября над регионами России, в том числе над Москвой, с полуночи до 7 утра были уничтожены 69 украинских ударных БПЛА. До этого 22 сентября был сбит еще 81 беспилотник.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с полуночи 23 сентября ВС РФ сбили 19 БПЛА, летевших на Москву. До этого еще 17 БПЛА были сбиты вечером в понедельник. Жертв и пострадавших не было; на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил Собянин. Из-за дронов приостанавливал работу аэропорт Шереметьево, было задержано более 200 рейсов. Другие аэропорты Москвы продолжали принимать и отправлять рейсы.

Утром атаки БПЛА на Москву продолжились. Очевидцы сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва» о звуках взрыва в Сергиевом Посаде. Громкие звуки слышали около 10:20, предположительно работает система ПВО.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в 11:23.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где были удары БПЛА в Москве, сколько жертв и пострадавших

Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начиненными дополнительными поражающими элементами. По другим сведениям, применялись дальние дроны UJ-26 «Бобер».

«Дроны сбивались от Дубны и Сергиева Посада на севере до Подольска и Новой Москвы на юге, а также в Реутове, Зеленограде, Одинцове и Кубинке. В Солнцеве обломки дрона упали в жилом квартале, в Реутове повреждено несколько автомобилей. Массовых жертв удалось избежать, но случайное попадание дронов — это ключевой фактор риска для мегаполиса при затяжной атаке», — отмечает Telegram-канал «Военная хроника».

Момент падения БПЛА в Реутове попал на видео. Повреждения получили несколько автомобилей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Почему ВСУ устроили сегодня массированный налет на Москву

«Военная хроника» предположила, что массированный налет БПЛА на Москву приурочен к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. На 23 сентября запланировано его выступление на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Того же мнения придерживается военкор Александр Коц.

«Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу. Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы», — заявил Коц в своем Telegram-канале.

По версии Telegram-канала Win/Win, главная цель атак ВСУ — спровоцировать Россию на мощный ответный удар во время Генассамблеи ООН.

«Украина и ее мозг в Лондоне пользуются тем, что Россия, помимо всего прочего, глобальный игрок, и у нас множество „но“ и „если“. Вот было бы хорошо пропаганде Киева, если бы мы нанесли те удары, которые можем нанести», — утверждает Win/Win.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

