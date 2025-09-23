Стало известно, почему Европа может отказать Украине в поддержке Reuters: Украина может потерять поддержку некоторых европейских союзников

Украина рискует потерять поддержку ряда европейских союзников на фоне сокращения помощи от США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. Проблемы для Киева усугубляются рекордным бюджетным дефицитом, который оценивается в $43,9 млрд (3,7 трлн рублей) на 2024 год.

Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощью США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе, — говорится в материале.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о неизбежности уступок со стороны украинских аграриев как условия интеграции в Европейский союз. Политик указал, что бывший глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая перед неизвестной аудиторией, фактически подтвердил данную перспективу.

Кроме того, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о недопустимости членства Украины в Евросоюзе. По его словам, атаки на газо- и нефтепроводы, угрожающие энергобезопасности стран сообщества, противоречат статусу государства — члена ЕС. Чиновник призвал Киев прекратить удары по инфраструктуре «Дружбы», напомнив о роли Будапешта как значимого поставщика электроэнергии для Украины.