Украина рискует потерять поддержку ряда европейских союзников на фоне сокращения помощи от США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. Проблемы для Киева усугубляются рекордным бюджетным дефицитом, который оценивается в $43,9 млрд (3,7 трлн рублей) на 2024 год.
Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощью США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе, — говорится в материале.
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о неизбежности уступок со стороны украинских аграриев как условия интеграции в Европейский союз. Политик указал, что бывший глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая перед неизвестной аудиторией, фактически подтвердил данную перспективу.
Кроме того, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о недопустимости членства Украины в Евросоюзе. По его словам, атаки на газо- и нефтепроводы, угрожающие энергобезопасности стран сообщества, противоречат статусу государства — члена ЕС. Чиновник призвал Киев прекратить удары по инфраструктуре «Дружбы», напомнив о роли Будапешта как значимого поставщика электроэнергии для Украины.