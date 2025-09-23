«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:45

Стало известно, почему Европа может отказать Украине в поддержке

Reuters: Украина может потерять поддержку некоторых европейских союзников

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина рискует потерять поддержку ряда европейских союзников на фоне сокращения помощи от США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. Проблемы для Киева усугубляются рекордным бюджетным дефицитом, который оценивается в $43,9 млрд (3,7 трлн рублей) на 2024 год.

Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощью США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе, — говорится в материале.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о неизбежности уступок со стороны украинских аграриев как условия интеграции в Европейский союз. Политик указал, что бывший глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая перед неизвестной аудиторией, фактически подтвердил данную перспективу.

Кроме того, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о недопустимости членства Украины в Евросоюзе. По его словам, атаки на газо- и нефтепроводы, угрожающие энергобезопасности стран сообщества, противоречат статусу государства — члена ЕС. Чиновник призвал Киев прекратить удары по инфраструктуре «Дружбы», напомнив о роли Будапешта как значимого поставщика электроэнергии для Украины.

Украина
Европа
США
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Турция готовит США одно предложение по Boeing и Lockheed Martin
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос
В АвтоВАЗе ответили на фейки о Lada Aura
Афганский подросток зайцем добрался в Индию на самолете
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.