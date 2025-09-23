«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут принять участие в учениях НАТО на Балтике

Украинские военные моряки, проходящие подготовку на новых корветах турецкой постройки, в перспективе могут принять участие в учениях НАТО на Балтике и в Средиземном море, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это часть логики поддержки ВМСУ со стороны западных партнеров для получения опыта и сохранения боеспособности.

Два корвета построила Турция на своих верфях в Стамбуле. Это достаточно серьезные корабли для Украины — «Иван Мазепа» и «Иван Выговский». Они были с помпой открыты с участием командующего ВМС Украины [Алексея Неижпапа]. Я думаю, что на этих кораблях будут проходить обучение украинские моряки, а дальше, исходя из логики, они могут быть использованы в рамках совместных учений НАТО, в том числе на Балтике и в Средиземном море. Эта тема может быть отработана ими для помощи Военно-морским силам Украины, чтобы они были на плаву и набирались опыта у своих натовских партнеров, — пояснил Дандыкин.

Военэксперт добавил, что текущая ситуация в Черном море, куда доступ кораблям НАТО ограничен, делает актуальной отработку взаимодействия в других акваториях. Также, по его словам, подготовка украинских военных уже давно ведется целыми подразделениями в ряде стран, включая Великобританию и Францию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. В случае принятия документа Киев получит возможность направлять военнослужащих в Турцию и Великобританию для выполнения задач в сфере национальной безопасности и обороны.