14 ноября 2025 в 15:37

«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ

Тренер Талалаев: ФК «Балтика» мог набрать больше очков

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости
Калининградский футбольный клуб «Балтика» мог набрать больше очков и занять более высокую строчку в турнирной таблице РПЛ, заявил «Чемпионату» главный тренер команды Андрей Талалаев. Сейчас команда находится на пятом месте, набрав 28 очков по итогам 15 туров.

Если брать всю работу клуба, а не только команды, я доволен. Если брать именно результат, мы могли набрать больше очков. Уверен, что могли бы быть выше сейчас, — рассказал Талалаев.

Тренер подчеркнул, что больших результатов команда ожидала еще до начала сезона. Он отметил, что в будущем «Балтика» еще сможет удивить фанатов.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, что калининградская «Балтика» может занять шестую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По его словам, команда является главным открытием первого круга.

