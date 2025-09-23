Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая

Молдавия запретила к показу комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», чтобы угодить странам НАТО, сказал NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он добавил, что власти страны сделали это России назло, так как ничего больше предпринять не могут.

Конечно, они [Молдавия] делают нам все назло. У нас в общем-то никаких отношений нет и навредить они нам не могут. Запрещая фильм, они пытаются нас дискредитировать и угодить странам НАТО. Не забудьте, что сейчас идет не только специальная военная операция, но и специальная информационная операция против нас, — сказал Бородин.

Глава ФПБК добавил, что в Молдавии не вникали в суть фильма, это вообще не имеет для молдавских политиков никакого значения.

Трансляция комедии «Иван Васильевич меняет профессию» была экстренно остановлена в Молдавии во время эфира. Причиной такого решения стало «милитаристское содержание» фильма, пояснили представители вещателя. Решение о прекращении показа мотивируется необходимостью защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности Молдавии.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на запрет фильма. У себя в Telegram-канале он написал, что «такими решениями „молдаванские власти“ реально себя обессмертят!». Мединский подчеркнул, что обычно старается не обращать внимания на всякие глупости, но этот случай совершенно особый.