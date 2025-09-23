Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:42

Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня

Средства ПВО сбили 58 украинских беспилотников над пятью регионами России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу пять регионов России посреди дня, сообщили в Министерстве обороны РФ. Под ударом оказались Белгородская, Калужская, Рязанская, Тульская и Московская области. По данным ведомства, в период с 08:00 по 14:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 58 целей.

C 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что основной удар по Москве и Подмосковью был нанесен дронами, запущенными с Западной Украины. Беспилотники двигались к городу из Львовской и Ровенской областей малыми группами по два-четыре аппарата. Минобороны России эту информацию не комментировало.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что недавние атаки БПЛА не повлияют на планы по продолжению специальной операции. По его словам, российские войска принимают все меры для отражения этих угроз.

Минобороны РФ
МО РФ
ПВО
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
Московская область
