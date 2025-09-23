Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА

Взрыв прогремел на северо-западе Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, в Куркино рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща сдетонировал неизвестный предмет.

Полиция оцепила территорию, спасатели также работают на месте. Пострадавших и разрушений, по информации очевидцев, нет. Местные жители рассказали, что после хлопка возле дома остался еще один подозрительный предмет, обмотанный скотчем. Его изучают специалисты экстренных служб.

Москва подвергается атакам БПЛА с вечера 22 сентября. ВСУ продолжили атаку 23 сентября. По последним данным, предоставленными мэром Сергеем Собяниным, средства противовоздушной обороны сбили 27 беспилотников за день.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами. Внутри взрывчатки одного из сбитых FP-1 обнаружили осколочные элементы. Часть уничтоженных беспилотников не удалось идентифицировать — от них остались лишь угли после срабатывания зарядов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.