23 сентября 2025 в 10:08

Раскрыто, как лжекурьеры выманивают у россиян деньги

Мошенники начали выдавать себя за курьеров и красть личные данные россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов или курьерами, сообщила пресс-служба Центробанка РФ. Они утверждают, что доставка оплаченного заказа уже оформлена, и просят подтвердить получение.

Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет, — сказано в сообщении.

Для убедительности аферисты называют личные данные получателя — ФИО, адрес проживания или работы. После этого они просят назвать код из смс-сообщения или push-уведомления якобы для уточнения даты и места доставки. В действительности этот одноразовый пароль используется для входа в интернет-банкинг, после чего со счета похищаются деньги.

ЦБ напомнил, что сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают коды из сообщений, паспортные данные и реквизиты карт. Регулятор призвал при поступлении подобных звонков сразу прерывать разговор.

Ранее IT-эксперт сообщил, что мошенники начали тестировать новую схему с отказом от посылки с таможни. По его словам, опасность заключается в том, что обман маскируется под решение проблемы.

