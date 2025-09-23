Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:47

Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ситуация в Луганской Народной Республике продолжает оставаться сложной и напряженной по причине активных боевых действий, сообщил глава региона Леонид Пасечник в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что основной причиной такой обстановки является прохождение линии боевого соприкосновения непосредственно по территории республики, передает пресс-служба Кремля.

На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной, напряженной. Это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия. К большому сожалению, конечно, это не может не отражаться на нашей ситуации в целом, — сказал Пасечник.

В то же время глава ЛНР заверил, что благодаря действиям российских вооруженных сил и местных силовых структур ситуация держится под контролем. Это позволяет властям, по его словам, выполнять поставленные задачи и адекватно реагировать на возникающие вызовы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие новых регионов России является приоритетным вопросом для Владимира Путина. Он признал, что вопросов по-прежнему «очень много».

