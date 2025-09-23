Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:41

Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы

Диетолог Джутова: для поддержания работы нервной системы нужно есть сыр халуми

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сыр халуми за счет витаминов группы B поддерживает нормальную работу нервной системы, заявила изданию «Чемпионат» диетолог Марьяна Джутова. Она отметила, что в этом продукте содержится обилие кальция, магния и фосфора.

Благодаря такому богатому составу продукт особенно полезен для костей и зубов, подчеркнула Джутова. Помимо этого, халуми содержит большое количество белка. Спортсменам этот сыр позволит поддержать и нарастить мышечную массу.

Несмотря на пользу халуми, его следует с осторожностью употреблять людям с гипертонией, отеками и болезнями почек. Дело в том, что в этом сыре много соли. Пациентам с нарушениями сердечно-сосудистой системы также не стоит злоупотреблять этим продуктом.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что при пищевой непереносимости употребление даже полезных продуктов может замедлять похудение. В таком случае иммунная система после приема пищи запускает реакцию, в ходе которой организм удерживает лишнюю жидкость.

