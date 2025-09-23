Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы Диетолог Джутова: для поддержания работы нервной системы нужно есть сыр халуми

Сыр халуми за счет витаминов группы B поддерживает нормальную работу нервной системы, заявила изданию «Чемпионат» диетолог Марьяна Джутова. Она отметила, что в этом продукте содержится обилие кальция, магния и фосфора.

Благодаря такому богатому составу продукт особенно полезен для костей и зубов, подчеркнула Джутова. Помимо этого, халуми содержит большое количество белка. Спортсменам этот сыр позволит поддержать и нарастить мышечную массу.

Несмотря на пользу халуми, его следует с осторожностью употреблять людям с гипертонией, отеками и болезнями почек. Дело в том, что в этом сыре много соли. Пациентам с нарушениями сердечно-сосудистой системы также не стоит злоупотреблять этим продуктом.

