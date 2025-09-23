Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле Онищенко не исключил запрет парацетамола в США после слов Трампа

Американские фармацевтические компании действительно могут запретить парацетамол на территории страны, такое мнение в ходе брифинга на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: как защитить себя от вирусов?» высказал заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о связи медпрепарата и заболеваемостью аутизмом, передает корреспондент NEWS.ru.

Начнут или не начнут [запрещать] — это их право. Но в данном случае, когда прозвучало из уст президента, конечно, скорее всего, американские медицинские власти на это пойдут, — предположил Онищенко.

Ранее Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начнет официально уведомлять врачей об опасности приема ацетаминофена (парацетамола) во время беременности. По его словам, власти намерены активно противодействовать дальнейшему росту заболеваемости аутизмом.

При этом терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин убежден, что парацетамол не влияет на развитие аутизма у детей. По его словам, это один из самых безопасных препаратов для лечения боли и высокой температуры.