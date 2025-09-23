Американских врачей уведомят о связи популярного медпрепарата и аутизма Трамп: США будут уведомлять врачей о парацетамоле, вызывающем аутизм у детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начнет официально уведомлять врачей об опасности приема ацетаминофена (парацетамола) во время беременности, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома. По его словам, власти намерены активно противодействовать дальнейшему росту заболеваемости аутизмом.

С настоящего момента FDA будет уведомлять врачей о том, что <…> Тайленол во время беременности может быть связан с существенно повышенным риском аутизма, — сказал республиканец.

Он также напомнил, что 20 лет назад аутизм диагностировали только одному ребенку из 10 тыс. Сейчас заболевание фиксируется у каждого 31-го, констатировал Трамп. Причем в Калифорнии аутизм наблюдается у каждого 12-го мальчика.

