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27 июля 2025 в 15:37

Депутат Рады призналась в аутизме

Украинская депутат Безуглая призналась, что живет с синдромом Аспергера

Марьяна Безуглая Марьяна Безуглая Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Украинская депутат Марьяна Безуглая живет с синдромом Аспергера — об этом стало известно из ее Facebook-аккаунта (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, особенности мышления и восприятия мира не раз становились причиной давления со стороны окружающих.

Наше мышление действительно несколько иное. Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выдается результат, который состоит из всех, на мой взгляд, учтенных переменных, — написала Безуглая.

Она также отметила, что ее эмоциональные реакции — это результат сознательной социализации, а врожденная особенность мешает ей лгать. К тому же политик пожаловалась, что информация о ее диагнозе неоднократно использовалась против нее.

После ее признания украинские СМИ подняли вопрос о возможном допуске депутата к государственной тайне. Согласно приказу СБУ и перечню Минздрава Украины, люди с диагнозом «синдром Аспергера» не могут иметь доступ к засекреченной информации.

Ранее украинский депутат Ярослав Рущинин из партии «Голос» погиб в результате ДТП в Ивано-Франковской области. Политик не справился с управлением мотоцикла и столкнулся с трактором в районе села Бабухов. Медики констатировали смерть Рущинина по пути в больницу.

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