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25 июля 2025 в 04:58

Украинский депутат-мотоциклист влетел в трактор и погиб

Депутат Рады Рущинин погиб в ДТП с трактором на западе Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский депутат от партии «Голос» Ярослав Рущинин погиб в ДТП, сообщает издание «Украинская правда». Журналисты уточнили, что политик не справился с управлением мотоциклом и столкнулся с трактором.

В материале сказано, что авария произошла в Ивано-Франковской области, в районе села Бабухов. Рущинин скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. Другие подробности в статье не раскрываются.

Ранее стало известно, что убитый в Киеве полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич занимал должность в управлении Центра спецопераций. Отмечается, что мужчина принадлежал к элите спецподразделений СБУ и был причастен к диверсиям на территории России.

Воронича застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук упоминал, что в Воронича стреляли пять раз из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления.

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