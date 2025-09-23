Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025

В Петербурге осудили скрывавшуюся пять лет мошенницу

В Петербурге мошеннице дали условный срок за попытку обмануть пенсионерку

Россиянку, обманувшую пенсионерку в Петербурге, приговорили к трем годам условно, сообщает Neva.today. Мошенница находилась в розыске пять лет, ее подельники были осуждены еще в 2020 году.

В 2018 году обвиняемая вместе с сообщниками решила мошенническим путем завладеть квартирой пожилой женщины. Они выбрали пенсионерку, которая жила одна в квартире стоимостью около 4 млн рублей.

Злоумышленники втерлись в доверие к женщине, а затем под видом оформления документов на подаренную собаку дали ей договор купли-продажи ее же квартиры. В документах было указано, что пенсионерка получила 3,5 млн рублей, но на самом деле никаких денег ей не выплатили. Пожилая женщина успела наложить запрет на регистрационные действия.

Ранее жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Ей пришлось через суд возвращать себе жилплощадь в московском районе Хамовники. В начале сентября Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического районного суда Москвы о возвращении певице квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Иск был удовлетворен в полном объеме, а право собственности ответчицы аннулировано.

