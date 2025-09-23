На Украине заявили о полном уничтожении нефтепереработки «Нафтогаз» заявил о полном уничтожении нефтепереработки на Украине

В начале 2025 года суточная добыча газа снизилась примерно на 42% на фоне атак российской армии, сообщил The Washington Post председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. По его словам, в летние месяцы «нефтепереработка была полностью разрушена». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Корецкий уточнил, что часть пострадавших объектов удалось восстановить. Однако украинская сторона готовится к возможным новым атакам перед отопительным сезоном, добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина после потери своих нефтеперерабатывающих заводов вынуждена закупать топливо, произведенное из российской нефти. Основным поставщиком стал индийский рынок, куда поступает значительная часть российской сырой нефти. Летом 2025 года украинские трейдеры начали активно искать альтернативы и увеличили импорт дизеля из азиатских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что страна не станет поставлять в Словакию нефть и газ, имеющие российское происхождение. По его словам, этот вопрос непосредственно обсуждался между политиками.