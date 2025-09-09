Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 03:28

Украину уличили в негласном использовании российских ресурсов

Reuters: Украина приобретает произведенное из российской нефти топливо

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина оказалась в ситуации, когда после потери собственных нефтеперерабатывающих мощностей они вынуждена импортировать топливо, произведенное из российской нефти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные рынка энергоносителей. Основными поставщиками дизельного топлива для Украины стали азиатские страны, в частности Индия.

Потеря украинских нефтеперерабатывающих заводов этим летом вынудила трейдеров компенсировать потери за счет импорта, закупая дизельное топливо даже у Индии. Эта страна импортирует значительную часть своей сырой нефти из России, — указано в сообщении.

Летом 2025 года украинские трейдеры столкнулись с необходимостью поиска альтернативных источников поставок. Это привело к увеличению закупок в азиатских странах.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов заявил, что нефти в России хватит на любой период времени при активной геологоразведке. По его словам, из 31 млрд тонн резервов топлива 19 млрд считаются подготовленными. При этом среди подготовленных только 13 млрд тонн пригодны для рентабельной разработки в текущих условиях. В целом обеспеченность запасами нефти в России составляет 25 лет.

Украина
нефть
Индия
покупки
