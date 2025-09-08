Раскрыто, на какой период времени России хватит запасов нефти Глава Роснедр Казанов: нефти в России хватит на любой период времени

Нефти в России хватит на любой период времени при активной геологоразведке, заявил ТАСС глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, из 31 млрд тонн резервов топлива 19 млрд считаются подготовленными. При этом среди подготовленных только 13 млрд тонн пригодны для рентабельной разработки в текущих условиях, отметил глава ведомства.

Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей, — сказал Казанов.

Глава Роснедр добавил, что в целом обеспеченность запасами нефти в России составляет 25 лет. Он также пояснил, что для сохранения текущего уровня добычи необходим постоянный переходящий остаток резервов, который составил бы 13-15 млрд тонн.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на нефть марки Brent зимой сохранятся в районе $65 (5322 рубля) за баррель. Он отметил, что рынок ожидает паузы в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в холодное время года.

До этого власти Норвегии заявили о снижении максимальной цены на российскую нефть до $47,6 (3874 рублей) за баррель в рамках антироссийских санкций. В правительстве страны отметили, что это необходимо для реализации санкций Евросоюза.