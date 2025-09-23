Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:17

«В два раза старше»: дочь Борисовой откровенно рассказала о новом мужчине

Дочь Борисовой заявила, что встречается со взрослым мужчиной после ссоры с мамой

Полина и Дана Борисовы Полина и Дана Борисовы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила, что у нее произошел новый конфликт с матерью, поэтому в сейчас они не общаются, пишет StarHit. Девушка побывала на светской премьере сериала «Няня Оксана» и заявила, что, несмотря на плохие взаимоотношения с мамой, в ее личной жизни наступили положительные изменения — у нее начались романтические отношения с продюсером телеведущего Дмитрия Диброва, который вдвое старше Полины.

Мы, к сожалению, не общаемся и даже не живем вместе. Я пыталась помириться (с Даной Борисовой, — NEWS.ru). <...> Я сейчас встречаюсь с мужчиной, который в два раза меня старше. Это продюсер Дмитрия Диброва. Мы очень давно знакомы, как-то это случайно получилось. Как отнесся папа? Он еще не в курсе. Мы сегодня первый день, как начали наши отношения. Сегодня утром, — рассказала девушка.

Ранее дочь Даны Борисовой сообщила в социальных сетях о проведении пластической операции по коррекции всего тела, в результате которой она получила желаемую фигуру. По словам звезды, подарок в виде операции она получила незадолго до своего 18-летия. Еще в марте Полина признавалась, что сделала ринопластику, обращалась к косметологу для увеличения губ и создания «углов Джоли» с помощью инъекционных методик.

шоу-бизнес
Дана Борисова
дети
телеведущие
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.