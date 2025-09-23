«В два раза старше»: дочь Борисовой откровенно рассказала о новом мужчине

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила, что у нее произошел новый конфликт с матерью, поэтому в сейчас они не общаются, пишет StarHit. Девушка побывала на светской премьере сериала «Няня Оксана» и заявила, что, несмотря на плохие взаимоотношения с мамой, в ее личной жизни наступили положительные изменения — у нее начались романтические отношения с продюсером телеведущего Дмитрия Диброва, который вдвое старше Полины.

Мы, к сожалению, не общаемся и даже не живем вместе. Я пыталась помириться (с Даной Борисовой, — NEWS.ru). <...> Я сейчас встречаюсь с мужчиной, который в два раза меня старше. Это продюсер Дмитрия Диброва. Мы очень давно знакомы, как-то это случайно получилось. Как отнесся папа? Он еще не в курсе. Мы сегодня первый день, как начали наши отношения. Сегодня утром, — рассказала девушка.

Ранее дочь Даны Борисовой сообщила в социальных сетях о проведении пластической операции по коррекции всего тела, в результате которой она получила желаемую фигуру. По словам звезды, подарок в виде операции она получила незадолго до своего 18-летия. Еще в марте Полина признавалась, что сделала ринопластику, обращалась к косметологу для увеличения губ и создания «углов Джоли» с помощью инъекционных методик.