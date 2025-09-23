Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 17:35

Коллекторскую компанию из Подмосковья оштрафовали за угрозы

В Подмосковье коллекторов оштрафовали на 120 тысяч рублей за угрозы

Судебные приставы оштрафовали коллекторскую организацию в Московской области на 120 тысяч рублей, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП региона. Это произошло после жалобы россиянина на оказываемое психологическое давление и угрозы.

В ходе административного расследования выяснилось, что права на взыскание долга по займу, который взял гражданин, были переданы по договору уступки права требования профессиональной коллекторской компании. Эта организация, став законным получателем средств в случае погашения долга, начала самостоятельно инициировать процесс взыскания и в процессе нарушила нормы федерального закона. Собранные доказательства свидетельствуют, что коллекторская компания оказывала на пострадавшего психологическое давление, в том числе угрожала уголовным преследованием.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что ГД не разрешит управляющим компаниям переуступать долги граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. При этом, по ее мнению, решать проблемы с долгами людей необходимо, но другими способами.

