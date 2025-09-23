Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе

Молдавский народ, в отличие от властей в Кишиневе, не видит угрозы со стороны России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, правящие круги республики хотят сохранить монополию на власть, но при этом боятся за результаты грядущих парламентских выборов.

В отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что запрет в Молдавии фильма «Иван Васильевич меняет профессию» является примером «демократии по Санду». Советская лента была снята в 1973 году режиссером Леонидом Гайдаем.

До этого трансляция комедии «Иван Васильевич меняет профессию» была экстренно остановлена в Молдавии во время эфира. Причиной такого решения стало якобы «милитаристское содержание» фильма.

Захарова ранее заявила, что русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду о якобы вмешательстве России в выборы отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека. Дипломат подчеркнула, что в парадигме властей Молдавии понятия демократии и свободы имеют «ультралиберальный оттенок».