22 сентября 2025 в 20:36

«Демократия по Санду»: Захарова о запрете ленты Гайдая в Молдавии

Захарова высмеяла запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

Мария Захарова

Запрет в Молдавии фильма «Иван Васильевич меняет профессию» является примером «демократии по Санду», написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Советская лента была снята в 1973 году режиссером Леонидом Гайдаем.

Демократия по Санду, — написала Захарова.

Ранее трансляция комедии «Иван Васильевич меняет профессию» была экстренно остановлена в Молдавии во время эфира. Причиной такого решения стало «милитаристское содержание» фильма, пояснили представители вещателя.

До этого Захарова заявила, что русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду о якобы вмешательстве России в выборы отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека. Дипломат подчеркнула, что в парадигме властей Молдавии понятия демократии и свободы имеют «ультралиберальный оттенок», когда свободными считаются только те, кто придерживается официальной линии.

Кроме того, Захарова назвала позором назначение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы и создания ООН. Она напомнила, что Бербок ранее гордилась «подвигами» деда, служившего Третьему рейху.

Молдавия
Леонид Гайдай
фильмы
Мария Захарова
