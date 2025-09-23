Водитель автобуса решил «поджарить» детей за плохое поведение В США водитель включил отопление и закрыл окна в автобусе со школьниками

В США 75-летний водитель школьного автобуса Харви Слайкер включил отопление и закрыл окна, когда внутри были дети, пишет New York Post. Инцидент стал известен после того, как в полицию начали поступать тревожные сообщения от родителей. Причиной стало плохое поведение школьников.

Дети в возрасте от пяти до 12 лет, вернувшись домой после поездки, были в сильном стрессе, сильно вспотели и плакали. Как удалось установить следствию, водитель Слайкер, недовольный поведением юных пассажиров, принял крайне жестокое решение. Он распорядился закрыть все окна в автобусе, а затем полностью включил систему отопления. В считанные минуты температура в салоне транспортного средства поднялась до отметки, приближающейся к 40 градусам по Цельсию, превратив автобус в настоящую «духовку».

Оказалось, водитель также угрожал школьникам. Он говорил, что якобы «поджарит» детей. После выяснения всех обстоятельств Слайкер был отстранен от выполнения своих обязанностей.

