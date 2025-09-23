Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:20

Водитель автобуса решил «поджарить» детей за плохое поведение

В США водитель включил отопление и закрыл окна в автобусе со школьниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США 75-летний водитель школьного автобуса Харви Слайкер включил отопление и закрыл окна, когда внутри были дети, пишет New York Post. Инцидент стал известен после того, как в полицию начали поступать тревожные сообщения от родителей. Причиной стало плохое поведение школьников.

Дети в возрасте от пяти до 12 лет, вернувшись домой после поездки, были в сильном стрессе, сильно вспотели и плакали. Как удалось установить следствию, водитель Слайкер, недовольный поведением юных пассажиров, принял крайне жестокое решение. Он распорядился закрыть все окна в автобусе, а затем полностью включил систему отопления. В считанные минуты температура в салоне транспортного средства поднялась до отметки, приближающейся к 40 градусам по Цельсию, превратив автобус в настоящую «духовку».

Оказалось, водитель также угрожал школьникам. Он говорил, что якобы «поджарит» детей. После выяснения всех обстоятельств Слайкер был отстранен от выполнения своих обязанностей.

Ранее в Нью-Йорке помощница учителя в высшей школе неотложной медицины совратила 17-летнего ученика. По данным источника, она минимум три раза занималась с ним сексом.

водители
США
автобусы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турбопрослушку нашли рядом со штаб-квартирой ООН перед выступлением Трампа
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске двое детей погибли при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.