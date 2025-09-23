Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:40

Женщина на позднем сроке беременности выжила после опасной травмы

В Свердловской области спасли беременную женщину с тяжелым переломом и тромбозом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области врачи спасли жизнь многодетной женщины, беременной пятым ребенком, которая получила тяжелую травму и как следствие тромбоз, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Пациентка поступила в больницу на позднем сроке беременности со сложным переломом ноги и вывихом предплечья.

Женщина пожаловалась на слабость, затруднение дыхания. Заподозрили тромбоэмболию легочной артерии — острое нарушение кровообращения в легких, вызванное закупоркой просвета сосудов. Начали реанимационные мероприятия, — говорится в сообщении.

Ранее хирург Владимир Гацуцын сообщил, что московские врачи провели уникальную операцию 11-летнему мальчику с деформацией грудной клетки в ДГКБ № 9 им. Сперанского. По его словам, без вмешательства патология могла бы привести к тяжелым последствиям.

Кроме того, врач из детского клинического центра имени Л. М. Рошаля сообщил, что специалисты спасли зрение 13-летнему мальчику в Московской области, которому случайно попал в глаз каштан. По его словам, при поступлении у пациента была открытая травма глаза и травматическая катаракта.

травмы
женщины
беременность
дети
врачи
Свердловская область
