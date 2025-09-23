Женщина на позднем сроке беременности выжила после опасной травмы В Свердловской области спасли беременную женщину с тяжелым переломом и тромбозом

В Свердловской области врачи спасли жизнь многодетной женщины, беременной пятым ребенком, которая получила тяжелую травму и как следствие тромбоз, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Пациентка поступила в больницу на позднем сроке беременности со сложным переломом ноги и вывихом предплечья.

Женщина пожаловалась на слабость, затруднение дыхания. Заподозрили тромбоэмболию легочной артерии — острое нарушение кровообращения в легких, вызванное закупоркой просвета сосудов. Начали реанимационные мероприятия, — говорится в сообщении.

