Врачи Подмосковья спасли зрение школьнику после удара каштаном в глаз

В Московской области специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 13-летнему мальчику, которому случайно попали в глаз каштаном, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минздрав. Ребенка госпитализировали с открытой травмой глаза и травматической катарактой.

Школьник травмировался во время игры с друзьями. В ходе осмотра медики выяснили, что зрение поврежденного глаза снижено до 5%. Сам потерпевший практически не различал предметов.

Врачи обработали мальчику рану, удалили поврежденный хрусталик, а также установили искусственную линзу. Операция продлилась примерно 40 минут. Спустя два дня зрение мальчика восстановилось до 60%, а на момент выписки — до 80%. В ближайшее время, по оценкам врачей, оно вернется полностью.

Ранее в Московской области врачи спасли 16-летнего подростка с серьезным ранением руки. Юноша получил повреждение в момент, когда неудачно вытащил нож из дерева.