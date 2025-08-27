День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:04

Врачи Подмосковья спасли зрение школьнику после удара каштаном в глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 13-летнему мальчику, которому случайно попали в глаз каштаном, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минздрав. Ребенка госпитализировали с открытой травмой глаза и травматической катарактой.

Школьник травмировался во время игры с друзьями. В ходе осмотра медики выяснили, что зрение поврежденного глаза снижено до 5%. Сам потерпевший практически не различал предметов.

Врачи обработали мальчику рану, удалили поврежденный хрусталик, а также установили искусственную линзу. Операция продлилась примерно 40 минут. Спустя два дня зрение мальчика восстановилось до 60%, а на момент выписки — до 80%. В ближайшее время, по оценкам врачей, оно вернется полностью.

Ранее в Московской области врачи спасли 16-летнего подростка с серьезным ранением руки. Юноша получил повреждение в момент, когда неудачно вытащил нож из дерева.

травмы
подростки
операции
Подмосковье
