С 24 сентября Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам

С 24 сентября Совкомбанк снижает ставки по рыночной ипотеке на первичном, вторичном рынках и по программе рефинансирования на 1-1,5%.

Базовая процентная ставка на покупку квартиры и апартаментов в новостройке и на вторичке, на покупку дома с земельным участком и ИЖС, а также на приобретение коммерческой недвижимости составит от 21,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составит 20,99% при соблюдении регулярного оборота по карте «Халва», то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 тыс. рублей в месяц, в течение всего срока кредитования.

Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам составляет 50 млн рублей, срок — до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств — не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

ПСК на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%.

Подробнее об ипотечных программах банка здесь.

