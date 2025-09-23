Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:47

С 24 сентября Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам

Фото: Пресс-служба ПАО Совкомбанк

С 24 сентября Совкомбанк снижает ставки по рыночной ипотеке на первичном, вторичном рынках и по программе рефинансирования на 1-1,5%.

Базовая процентная ставка на покупку квартиры и апартаментов в новостройке и на вторичке, на покупку дома с земельным участком и ИЖС, а также на приобретение коммерческой недвижимости составит от 21,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составит 20,99% при соблюдении регулярного оборота по карте «Халва», то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 тыс. рублей в месяц, в течение всего срока кредитования.

Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам составляет 50 млн рублей, срок — до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств — не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

ПСК на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%.

Подробнее об ипотечных программах банка здесь.

недвижимость
банки
квартиры
кредиты
