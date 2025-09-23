Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 19:38

Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры

Суд арестовал восемь зданий СПбГУП по иску Генпрокуратуры

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал восемь объектов недвижимости по иску Генпрокуратуры к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП), следует из материалов дела в картотеке суда. Решение касается как жилых, так и нежилых зданий университета, включая учебные корпуса и общежития, уточняется в документах.

Наложить арест на общежитие на 1 200 мест и учебный корпус площадью 46 417,7 кв. метров, нежилое здание корпуса №3 площадью 490,7 кв. м, нежилое здание танцевального павильона площадью 205,2 кв. метров, нежилое здание корпуса №4 площадью 894,6 кв. метров, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа сообщила, что бывший министр здравоохранения региона арестован на два месяца. Суд Ломоносовского района города удовлетворил соответствующее ходатайство следователя, уточнили в ведомстве.

Кроме того, источник сообщил, что судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов вступил в контакт с участниками преступной группы «Покровские» ради личной выгоды. По его данным, он применял свой высокий статус для расширения и увеличения прибыли в гостиничном бизнесе.

