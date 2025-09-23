Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры Суд арестовал восемь зданий СПбГУП по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал восемь объектов недвижимости по иску Генпрокуратуры к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП), следует из материалов дела в картотеке суда. Решение касается как жилых, так и нежилых зданий университета, включая учебные корпуса и общежития, уточняется в документах.

Наложить арест на общежитие на 1 200 мест и учебный корпус площадью 46 417,7 кв. метров, нежилое здание корпуса №3 площадью 490,7 кв. м, нежилое здание танцевального павильона площадью 205,2 кв. метров, нежилое здание корпуса №4 площадью 894,6 кв. метров, — говорится в сообщении.

