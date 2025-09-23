Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа

Участники Генеральной Ассамблеи ООН массово покидают штаб-квартиру после выступления президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Делегации начали выходить из здания спустя несколько минут после завершения речи главы Белого дома. Среди первых покинувших зал оказались король Испании, президент Сербии и первая леди США.

Ранее Трамп заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Политик подчеркнул, что речь фокусировалась на энергетике и миграции, и выразил надежду, что ее услышит широкая аудитория.

До этого журналист Александр Коц отметил, что Трамп резко раскритиковал мировое сообщество в ООН, упрекнув Китай и Индию за закупки российской нефти, а Европу — за миграционную политику. Однако, по мнению обозревателя, выступление не содержало новизны и было путаным.

Кроме того, политолог Константин Блохин связал критику Трампом ООН с отсутствием поддержки Израиля со стороны организации. Эксперт считает, что угрозы сократить финансирование являются пропагандистским давлением, так как выход из ООН лишил бы США влияния.