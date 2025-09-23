«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет

Попытка Канады отобрать у российской компании «Волга-Днепр» самолет Ан-124 является грабежом, заявил ТАСС посол России в стране Олег Степанов. Он назвал действия Оттавы изначально незаконными.

Действия Оттавы в отношении самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр» изначально незаконны. Задержание воздушного судна и последующая легалистская попытка его конфисковать — банальный грабеж, — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала правительство Канады о серьезных последствиях любых посягательств на ее собственность. В настоящее время законный владелец оспаривает изъятие самолета в суде. Степанов добавил, что итог этого судебного процесса продемонстрирует реальное отношение канадской стороны к праву собственности и качество местного правосудия.

Летом 2023 года канадское правительство выдало указ о задержании самолета, который в настоящее время находится в аэропорту Торонто. Уже тогда власти планировали передать его Украине.

Кроме того, канадские власти вызвали посла России на фоне инцидента с БПЛА в Польше. Отмечается, что в европейской стране 10 сентября в воздушном пространстве зафиксировали неизвестные беспилотники.