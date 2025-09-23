Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 20:52

«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет

Посол Степанов назвал грабежом попытку Канады отобрать российский самолет Ан-124

Ан-124 Ан-124 Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Попытка Канады отобрать у российской компании «Волга-Днепр» самолет Ан-124 является грабежом, заявил ТАСС посол России в стране Олег Степанов. Он назвал действия Оттавы изначально незаконными.

Действия Оттавы в отношении самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр» изначально незаконны. Задержание воздушного судна и последующая легалистская попытка его конфисковать — банальный грабеж, — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала правительство Канады о серьезных последствиях любых посягательств на ее собственность. В настоящее время законный владелец оспаривает изъятие самолета в суде. Степанов добавил, что итог этого судебного процесса продемонстрирует реальное отношение канадской стороны к праву собственности и качество местного правосудия.

Летом 2023 года канадское правительство выдало указ о задержании самолета, который в настоящее время находится в аэропорту Торонто. Уже тогда власти планировали передать его Украине.

Кроме того, канадские власти вызвали посла России на фоне инцидента с БПЛА в Польше. Отмечается, что в европейской стране 10 сентября в воздушном пространстве зафиксировали неизвестные беспилотники.

Олег Степанов
Канада
Россия
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
ВСУ перемалывают в мясорубке: ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября
В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей
Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы
Финансовая подушка безопасности: сколько денег надо накопить и где их взять
В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ
«Сердцу не прикажешь»: Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар
«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет
Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
Военэксперт объяснил, как РФ выследила организаторов атаки на Форос
Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа
Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий
Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС
В Рязанской области педофила лишили российского гражданства
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.