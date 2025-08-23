Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Западу пообещали «крайне жесткий ответ» при покушении на суда России

Посол Степанов предупредил Запад об ответе на покушения на российские суда

Торговое судно во Владивостокском морском торговом порту Торговое судно во Владивостокском морском торговом порту Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Запад получит моментальный и крайне жесткий ответ при попытке покушения на российские торговые суда, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, чьи слова приводит ТАСС. Таким образом он отреагировал на принятое 19 августа совместное заявление Министерств иностранных дел Канады и Финляндии.

Понятно, что практическими возможностями ни Канада, ни ее единомышленники не обладают. При этом, думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ, — сказал Степанов.

Он добавил, что ему сложно понять, что Оттава имеет в виду, говоря о «теневых танкерах». Дипломат предположил, что речь может идти об очередной «неуклюжей попытке» Канады помешать российскому энергетическому экспорту.

Ранее главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев рассказал, что флот приступил к созданию новейшего эсминца впервые после распада СССР. По его словам, это будет боевая платформа, предназначенная для действий в дальних океанских зонах.

