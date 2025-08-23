Западу пообещали «крайне жесткий ответ» при покушении на суда России Посол Степанов предупредил Запад об ответе на покушения на российские суда

Запад получит моментальный и крайне жесткий ответ при попытке покушения на российские торговые суда, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, чьи слова приводит ТАСС. Таким образом он отреагировал на принятое 19 августа совместное заявление Министерств иностранных дел Канады и Финляндии.

Понятно, что практическими возможностями ни Канада, ни ее единомышленники не обладают. При этом, думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ, — сказал Степанов.

Он добавил, что ему сложно понять, что Оттава имеет в виду, говоря о «теневых танкерах». Дипломат предположил, что речь может идти об очередной «неуклюжей попытке» Канады помешать российскому энергетическому экспорту.

Ранее главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев рассказал, что флот приступил к созданию новейшего эсминца впервые после распада СССР. По его словам, это будет боевая платформа, предназначенная для действий в дальних океанских зонах.