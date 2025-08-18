Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:13

Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военно-морской флот России приступил к созданию новейшего эсминца впервые после распада СССР, сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на заявление главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. По его словам, это будет боевая платформа, предназначенная для действий в дальних океанских зонах.

Процесс идет. Работаем над перспективным судном, которое является кораблем дальней океанской зоны. Техническое задание уже выдано военно-морскому флоту, в настоящее время оно реализуется конструкторами и находится на стадии завершения проекта, — подчеркнул Моисеев.

Предполагается, что будущий российский эсминец будет иметь классическую конструкцию. При этом он станет грозной боевой платформой за счет оснащения морским вариантом системы С-400 и гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Аналитики не исключили, что при создании нового эсминца могут привлекаться технологии Китая.

Ранее сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация и «Росагролизинг» согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта зерна. Первые 10 судов решено строить в Китае из соображений экономии средств. Подрядчик готов выполнить контракт за $40 млн (3,2 млрд рублей).

