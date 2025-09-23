Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 20:16

Под Красноярском нашли восемь нелегальных иностранцев на крупном празднике

МВД выявило восемь нелегальных мигрантов на банкете в Солонцах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция выявила восемь нелегальных мигрантов на банкете в поселке Солонцы под Красноярском, сообщил региональный главк МВД. Всего правоохранители проверили 620 человек, 210 из которых оказались иностранцами. По данным ведомства, запрещенных предметов или веществ на мероприятии не обнаружено.

Полицейские проверили 620 человек, 210 из которых — иностранцы. Запрещенных к свободному обороту предметов или веществ при них обнаружено не было, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба УФСБ по Новосибирской области сообщила, что сотрудники МВД и ФСБ перекрыли на Камчатке канал незаконной миграции с использованием поддельных документов. По данным ведомства, группа иностранцев продлевала пребывание в России с помощью фиктивных чеков-ордеров об оплате патентов.

Кроме того, Региональное управление МВД сообщило, что в Шушарах приезжий рабочий попытался спрятаться под столом в бытовке во время рейда по строительным объектам. Мужчина имел проблемы с документами, однако скрыться не удалось. Служебная собака быстро выявила нарушителя, уточнили в ведомстве.

