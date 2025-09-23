«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 10:37

МВД и ФСБ перекрыли канал незаконной миграции на Камчатке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МВД и ФСБ перекрыли на Камчатке канал незаконной миграции через поддельные документы, сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области. Группа иностранцев использовала фиктивные чеки-ордера об оплате патентов для продления пребывания в России, передает ТАСС.

По данным источника, всего выявлено девять граждан Узбекистана в возрасте от 23 до 47 лет. За поддельные документы они платили от 32 до 45 тысяч рублей. Нарушения вскрылись при проверке бумаг, мигрантов поместили в центр временного содержания.

Незаконно легализованные ими мигранты также задержаны, помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 327 УК России (использование заведомо подложного документа), — говорится в сообщении.

Оперативники также задержали троих предполагаемых организаторов схемы, которые сами находились на территории России незаконно. Их обвиняют в оформлении фиктивных документов, позволявших приезжим работать на строительных объектах Камчатского края.

Ранее на Московском вокзале Санкт-Петербурга задержали 20-летнего мигранта из Центральной Азии с поддельным документом миграционного учета. При проверке полиция выявила фальшивую карту, дававшую право на пребывание в городе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

ФСБ
МВД
Камчатка
мигранты
