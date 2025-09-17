Мигрант во время рейда «сыграл в прятки» с полицейской собакой

МВД: нелегальный мигрант спрятался под стол во время рейда в Шушарах

Приезжий рабочий попытался спрятаться под столом в бытовке во время полицейского рейда по строительным объектам в Шушарах, сообщает региональное управление МВД. Как выяснилось, у мужчины были проблемы с документами, однако переждать проверку ему не удалось. Служебная собака быстро обнаружила нарушителя.

В ходе рейда на Старорусском проспекте, Окуловской и Школьной улицах правоохранительные органы проверили более 300 иностранных граждан. Нарушения миграционного законодательства были выявлены у 43 человек — нелегалов доставили в отдел, где привлекли к административной ответственности. Их ожидает дальнейшее выдворение из страны.

Ранее сотрудники полиции совместно с пограничной службой пресекли деятельность крупного канала по организации нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. В рамках возбужденного уголовного дела правоохранительные органы провели более 60 обысков и задержали 10 подозреваемых.

Следователи также провели рейд в одном из хостелов Москвы, в ходе которого выявили более 80 нарушителей миграционного режима. Мероприятие прошло после смерти 20-летнего члена «Русской общины» футболиста Арсения Ерошевича, погибшего после драки с мигрантами в Щелково.