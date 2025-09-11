Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:25

В Петербурге провели новый масштабный рейд по поиску мигрантов

В Петербурге пресекли деятельность масштабного канала по нелегальной миграции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции совместно с пограничной службой пресекли деятельность масштабного канала по организации нелегальной миграции в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области. В рамках возбужденного уголовного дела правоохранители провели более 60 обысков и задержали 10 подозреваемых, среди которых оказались руководители крупной консалтинговой компании.

10 сентября оперативники экономической полиции и сотрудники пограничного управления ФСБ России провели масштабные следственно-оперативные мероприятия. Они устроили более 60 обысков по адресам проживания фигурантов дела и в офисах подконтрольных им фирм. В следственные органы доставили несколько десятков человек. В итоге 10 фигурантов, включая руководителей крупной консалтинговой компании, допросили в качестве подозреваемых и затем задержали. В ближайшее время им предъявят обвинения.

Правоохранительные органы уточнили, что среди задержанных находится руководство группы компаний «Лидер консалт». По фактам деятельности ОПГ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ (за организацию незаконной миграции).

С 2020 года участники этой группы регулярно предлагали рабочую силу строительным и клининговым компаниям, а также сервисам доставки по городу. Подконтрольные фигурантам фирмы, которыми фактически управляли номинальные директора, выступали в качестве официальных работодателей для иностранных граждан. Эти компании не вели реальной хозяйственной деятельности; их создали для минимизации рисков и возможных последствий, связанных с нелегальным трудоустройством.

Ранее мигранты попытались сбежать от силовиков во время масштабной проверки в Санкт-Петербурге. Поводом рейда стало задержание приезжего из Средней Азии по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней.

Cанкт-Петербург
мигранты
рейды
задержания
