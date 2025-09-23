Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Финэксперт объяснил, как россияне приспособились к высоким ипотечным ставкам

Финэксперт Кричевский: люди стали приобретать в ипотеку квартиры меньшей площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях высоких ипотечных ставок россияне стали приобретать квартиры меньшей площади, чтобы впоследствии продать их, заявил Readovka.news финансовый эксперт Алексей Кричевский. На полученные деньги граждане покупают жилье большего метража, доплатив разницу, которую можно выплачивать от 5 до 10 лет.

Такая тенденция особо характерна для вторичного рынка недвижимости, отметил Кричевский. По его прогнозу, она будет наблюдаться до тех пор, пока ипотечная ставка не снизится до 12–13%.

Эксперт добавил, что после отмены льготной ипотеки количество продаж на первичном рынке существенно сократилось. Многие потенциальные покупатели не могут накопить на первоначальный взнос или получить одобрение банка. Поэтому им помогают специальные предложения от застройщиков с низкой ставкой в первые годы.

Ранее риелтор Константин Барсуков заявил, что стоимость ипотечного кредита в среднем может достигнуть 15–16% в случае снижения ключевой ставки Центрального банка России до 12–13%. Он отметил, что таким образом оживится рынок недвижимости.

