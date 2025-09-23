Президента Польши заподозрили в употреблении снюса на заседании ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий, вероятно, употребил снюс во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Onet. Поводом для подозрений стали видеокадры, на которых политик берет из переданной помощником коробки некий предмет и отправляет его в рот. Депутат Роман Гертых на фоне этого заявил, что политик «не может выполнять какую-либо публичную функцию».

Любой человек, зависимый от табака, может продержаться несколько часов. Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, — это не табак, — сказал Гертых.

Ранее Навроцкого обвинили в употреблении снюса во время теледебатов. Местный канал показал кадры, где политик будто закладывает что-то под губу. Представитель штаба Павел Шефернакер опроверг эти подозрения, напомнив о запрете снюса в Польше.

Кроме того сообщалось, что Навроцкий в студенческие годы предоставлял проституток гостям отеля в Сопоте. Отмечалось, что таким образом политик подрабатывал.