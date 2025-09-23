Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:14

Одно решение США вызвало истерику в странах Балтии

Глава МИД Эстонии: страны Балтии обеспокоены из-за приостановки помощи от США

Латвия, Рига Латвия, Рига Фото: Victor Lisitsy/Global Look Press

Страны Балтии выражают обеспокоенность в связи с приостановкой американской помощи в сфере безопасности, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна. В беседе с Bloomberg он отметил, что власти ведут работу с Конгрессом США, разъясняя экономическую выгоду от продолжения финансирования.

Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который инвестируют США в оборону Балтии, все эти деньги возвращаются в американскую экономику. И мы еще добавляем на один доллар $12 c нашей стороны. Поэтому это хорошие условия для США, — сказал Цахна.

Министр выразил надежду на то, что Конгресс Соединенных Штатов рассмотрит вопрос о возобновлении оборонной помощи балтийским государствам. Он подчеркнул, что дипломатическая работа по разъяснению взаимной выгоды от сотрудничества будет продолжена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать помощь Польше и прибалтийским странам в случае обострения отношений с Россией. На вопрос о защите Эстонии глава государства ответил, что страна ему нравится.

Эстония
Прибалтика
США
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.