Одно решение США вызвало истерику в странах Балтии

Страны Балтии выражают обеспокоенность в связи с приостановкой американской помощи в сфере безопасности, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна. В беседе с Bloomberg он отметил, что власти ведут работу с Конгрессом США, разъясняя экономическую выгоду от продолжения финансирования.

Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который инвестируют США в оборону Балтии, все эти деньги возвращаются в американскую экономику. И мы еще добавляем на один доллар $12 c нашей стороны. Поэтому это хорошие условия для США, — сказал Цахна.

Министр выразил надежду на то, что Конгресс Соединенных Штатов рассмотрит вопрос о возобновлении оборонной помощи балтийским государствам. Он подчеркнул, что дипломатическая работа по разъяснению взаимной выгоды от сотрудничества будет продолжена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать помощь Польше и прибалтийским странам в случае обострения отношений с Россией. На вопрос о защите Эстонии глава государства ответил, что страна ему нравится.