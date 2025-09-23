В Госдуме раскрыли хитрый план Дании против России

Инцидент с запуском беспилотников над аэропортом Копенгагена — тщательно спланированная провокация спецслужб Дании, целью которой является дальнейшая эскалация напряженности и нагнетание антироссийской истерии в Европе, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, подобные действия координируются западными странами в рамках подготовки к гипотетическому военному конфликту.

На мой взгляд, инцидент с дронами в Дании — еще одна провокация, организованная Западом. Это сделано, в частности, для запугивания населения европейских стран. Они, готовясь к войне всерьез переводят промышленность на военные рельсы, строят заводы. Вероятнее всего, сами спецслужбы Дании устроили провокацию [с беспилотниками]. Никакого серьезного ущерба дроны не нанесли. Организовано все еще примитивнее, чем было в Польше. Вполне можно ожидать, что вскоре и третья и четвертая страны ЕС обвинят Россию в нападении. Это могут быть Литва, Латвия, Норвегия или Швеция, — пояснил Соболев.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен назвала БПЛА, из-за которых была приостановлена работа аэропорта Копенгагена, самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны. По ее словам, власти не исключают никаких вариантов относительно того, кто мог стоять за этим инцидентом.