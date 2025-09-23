Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 18:21

В Госдуме раскрыли хитрый план Дании против России

Депутат Соболев: спецслужбы Дании запустили дроны для антироссийской истерии

Виктор Соболев Виктор Соболев Фото: NEWS.ru

Инцидент с запуском беспилотников над аэропортом Копенгагена — тщательно спланированная провокация спецслужб Дании, целью которой является дальнейшая эскалация напряженности и нагнетание антироссийской истерии в Европе, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, подобные действия координируются западными странами в рамках подготовки к гипотетическому военному конфликту.

На мой взгляд, инцидент с дронами в Дании — еще одна провокация, организованная Западом. Это сделано, в частности, для запугивания населения европейских стран. Они, готовясь к войне всерьез переводят промышленность на военные рельсы, строят заводы. Вероятнее всего, сами спецслужбы Дании устроили провокацию [с беспилотниками]. Никакого серьезного ущерба дроны не нанесли. Организовано все еще примитивнее, чем было в Польше. Вполне можно ожидать, что вскоре и третья и четвертая страны ЕС обвинят Россию в нападении. Это могут быть Литва, Латвия, Норвегия или Швеция, — пояснил Соболев.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен назвала БПЛА, из-за которых была приостановлена работа аэропорта Копенгагена, самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны. По ее словам, власти не исключают никаких вариантов относительно того, кто мог стоять за этим инцидентом.

Дания
БПЛА
Запад
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за пять часов сбила 34 украинских дрона над российскими регионами
В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»
В Новосибирске загорелся зоопарк
Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры
Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом»
В России может измениться режим самозанятости
Известный экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда
Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО
Британец нашел в поле «игрушку», которая оказалась редчайшим артефактом
Самые знаменитые находки дореволюционных кладов в советское время
Скончался исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг
Собянин озвучил сроки начала отопительного сезона в Москве
Президент Турции призвал признать Палестину
Нецензурное послание для ВСУ заметили на российском дроне
Блогера-иноагента попросили арестовать
В России раскрыли истинную цель планов НАТО по отправке войск под Одессу
Детям можно! Маринуем грибы с белым вином и розмарином
Выбираю Россию: почему экс-помощница Байдена получила гражданство РФ
Политолог раскрыл истинную причину американского недовольства ООН
Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.