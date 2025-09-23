Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 18:29

Трамп оказался в центре внимания из-за сломанного эскалатора

Эскалатор в здании ООН сломался, когда к нему подошел Трамп

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Эскалатор в здании ООН сломался в момент, когда на него встал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Fox News. Это произошло перед выступлением главы Белого дома на Генеральной Ассамблее.

Судя по опубликованным кадрам, Трампа сопровождала его команда. После попломки им пришлось подниматься по неработающему эскалатору.

Выступление Трампа на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началось со сбоя в работе телесуфлера. Президент отметил, что готов говорить без технической помощи, но потребовал найти и наказать ответственных.

Параллельно агенты Секретной службы США изъяли более 100 тыс. сим-карт и 300 серверов в 55 километрах от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где выступал Трамп. Оборудование, размещенное в помещениях со стеллажами от пола до потолка, могло использоваться для прослушки и создания помех. Сеть устройств была способна отправлять до 30 млн текстовых сообщений в минуту и выводить из строя сотовые вышки.

В своей речи Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана «чудовищным руководителем», прокомментировав миграционный кризис в Европе. По его мнению, страны региона «катятся в ад».

США
Дональд Трамп
ООН
эскалаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за пять часов сбила 34 украинских дрона над российскими регионами
В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»
В Новосибирске загорелся зоопарк
Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры
Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом»
В России может измениться режим самозанятости
Известный экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда
Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО
Британец нашел в поле «игрушку», которая оказалась редчайшим артефактом
Самые знаменитые находки дореволюционных кладов в советское время
Скончался исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг
Собянин озвучил сроки начала отопительного сезона в Москве
Президент Турции призвал признать Палестину
Нецензурное послание для ВСУ заметили на российском дроне
Блогера-иноагента попросили арестовать
В России раскрыли истинную цель планов НАТО по отправке войск под Одессу
Детям можно! Маринуем грибы с белым вином и розмарином
Выбираю Россию: почему экс-помощница Байдена получила гражданство РФ
Политолог раскрыл истинную причину американского недовольства ООН
Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.