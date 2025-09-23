Трамп оказался в центре внимания из-за сломанного эскалатора Эскалатор в здании ООН сломался, когда к нему подошел Трамп

Эскалатор в здании ООН сломался в момент, когда на него встал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Fox News. Это произошло перед выступлением главы Белого дома на Генеральной Ассамблее.

Судя по опубликованным кадрам, Трампа сопровождала его команда. После попломки им пришлось подниматься по неработающему эскалатору.

Выступление Трампа на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началось со сбоя в работе телесуфлера. Президент отметил, что готов говорить без технической помощи, но потребовал найти и наказать ответственных.

Параллельно агенты Секретной службы США изъяли более 100 тыс. сим-карт и 300 серверов в 55 километрах от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где выступал Трамп. Оборудование, размещенное в помещениях со стеллажами от пола до потолка, могло использоваться для прослушки и создания помех. Сеть устройств была способна отправлять до 30 млн текстовых сообщений в минуту и выводить из строя сотовые вышки.

В своей речи Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана «чудовищным руководителем», прокомментировав миграционный кризис в Европе. По его мнению, страны региона «катятся в ад».