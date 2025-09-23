Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:39

В Британии допустили, что риторика Трампа по Израилю изменится

Guardian: Трамп может признать суверенитет Израиля над некоторыми территориями

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания суверенитета Израиля над некоторыми территориями на Западном берегу реки Иордан, пишет The Guardian, ссылаясь на источники в британском правительстве. По мнению аналитиков, это может усложнить процесс мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу двух государств.

Как всегда в случае с этим президентом, трудно предугадать, куда он (Трамп. — NEWS.ru) направится, но мы обеспокоены тем, что может произойти, — поделился источник в правительстве.

Трамп может предпринять этот шаг в ответ на недавние действия ряда европейских стран, включая Великобританию, которые признали Палестину как государство. Ожидалось, что президент США поднимет этот вопрос в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября.

Ранее стало известно, что Трамп произносил речь на ГА 57 минут. Выступление президента США стало для Генассамблеи ООН новым рекордом, поскольку продлилось вдвое больше обычного. Трамп призвал защищать границы и традиции народов мира.

