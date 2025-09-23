Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:30

Живодеры выбросили котят из машины на высокой скорости и попали на видео

В Тюмени живодеры выбросили котят из машины и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени живодеры выбросили котят из машины во время поездки по трассе, сообщает Telegram-канал «Тюменское время», который опубликовал видео с происшествием. Судя по кадрам, животных выбрасывали прямо под колеса других автомобилей.

Отмечается, что очевидцы не сразу заметили преступление. Спустя некоторое время они написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными.

Ранее жители одного из домов Москвы объединились, чтобы помочь щенку, который стал жертвой своего же хозяина. На Боровском шоссе жильцы услышали душераздирающие крики собаки и выяснили, что мужчина, предположительно являющийся гражданином Китая, жестоко избивает ногами животное.

До этого в подмосковном селе Лайково женщина выбросила кота с четвертого этажа. В полицию поступило заявление о жестоком обращении с животным. Правоохранительные органы устанавливают личность женщины, а очевидцы отвезли кота в ветеринарную клинику.

Кроме того в Новороссийске мужчина ударил палкой маленькую собаку, которая испугалась и выбежала на дорогу. Восьмилетняя чихуа-хуа погибла под колесами автомобиля.

Тюмень
котята
животные
живодеры
