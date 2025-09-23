Партия российских истребителей прибыла в одну ближневосточную страну Иранский депутат Зохреванд заявил о поставках в страну пяти МиГ-29

Партия российских истребителей МиГ-29 прибыла на территорию Ирана, заявил член парламентского комитета страны по национальной безопасности Абольфазль Зохреванд. Он добавил, что поставки исламской республике самолетов Су-35 осуществляются постепенно, передает местное информационное издание Didban Iran.

По информации депутата, российские МиГ-29 уже находятся в иранском городе Шираз и рассматриваются в качестве краткосрочного решения для усиления ВВС. Что касается истребителей Су-35, то их передача Teгерану является частью долгосрочной программы перевооружения.

Зохреванд также добавил, что параллельно осуществляются поставки современных зенитно-ракетных комплексов. В перечне упомянуты китайская система ПВО HQ-9 и российский ЗРК С-400.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых.